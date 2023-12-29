Мэр Перми оценил идею организации в городе горнолыжного склона

«Обсудили возможность размещения спортплощадки на территории и организации горнолыжного склона по ул. Уфимская, 26. Для размещения спортплощадки предложил рассмотреть земельный участок по ул. Муромской, 26. Создание детского учебного горнолыжного склона — идея интересная, но требует детальной проработки. Договорились встретится еще раз, приглашу [Антона Глухова] на совещание руководство городского управления по экологии», — написал Соснин.