Мэр Перми оценил идею организации в городе горнолыжного склона

«Обсудили возможность размещения спортплощадки на территории и организации горнолыжного склона по ул. Уфимская, 26. Для размещения спортплощадки предложил рассмотреть земельный участок по ул. Муромской, 26. Создание детского учебного горнолыжного склона — идея интересная, но требует детальной проработки. Договорились встретится еще раз, приглашу [Антона Глухова] на совещание руководство городского управления по экологии», — написал Соснин.
Планировалось, что близ реки Усьвы появится горнолыжный центр, однако впоследствии от этой идеи инвесторы отказались. Они решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. сейчас рассматривается возможность организации на реке глэмпинг-парка.