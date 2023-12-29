Глеб Никитин назвал планы нижегородского правительства на 2024 год

Губернатор Глеб Никитин обозначил планы правительства Нижегородской области на 2024 год. По его словам, следующий год будет «во многом особенным».
— Я думаю, будет некий катарсис: это коснется и того, что нас больше всего волнует — событий на линии боевого соприкосновения, и будут выборы президента, которые много значат для страны и ее будущего, — приводит слова главы региона «Коммерсантъ — Приволжье».
Два крупных события, которые будет отмечать регион в наступающем году, — это 225-летие А. С. Пушкина и 550-летие Балахны. В связи с этим будут проведены сотни различных тематических культурных и развлекательных мероприятий, которые станут интересны не только жителям Нижегородской области, но и туристам. Особенно с учетом того, что 2024 год пройдет для региона в статусе культурной столицы.
Также Никитин отметил, что в следующем году планируется внести изменения в структуру нижегородского правительства, однако перемены эти будут точечными и не будут носить глобальный характер.
Что касается экономики, то губернатор озвучил надежду на ее дальнейший рост. Говоря о личных планах, Глеб Никитин отметил, что для себя ставит задачи побольше времени уделять спорту и концентрироваться на главных вещах.