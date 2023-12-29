Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Глеб Никитин назвал планы нижегородского правительства на 2024 год

Одной из задач станет точечная реструктуризация правительства региона.

Губернатор Глеб Никитин обозначил планы правительства Нижегородской области на 2024 год. По его словам, следующий год будет «во многом особенным».

— Я думаю, будет некий катарсис: это коснется и того, что нас больше всего волнует — событий на линии боевого соприкосновения, и будут выборы президента, которые много значат для страны и ее будущего, — приводит слова главы региона «Коммерсантъ — Приволжье».

Два крупных события, которые будет отмечать регион в наступающем году, — это 225-летие А. С. Пушкина и 550-летие Балахны. В связи с этим будут проведены сотни различных тематических культурных и развлекательных мероприятий, которые станут интересны не только жителям Нижегородской области, но и туристам. Особенно с учетом того, что 2024 год пройдет для региона в статусе культурной столицы.

Также Никитин отметил, что в следующем году планируется внести изменения в структуру нижегородского правительства, однако перемены эти будут точечными и не будут носить глобальный характер.

Что касается экономики, то губернатор озвучил надежду на ее дальнейший рост. Говоря о личных планах, Глеб Никитин отметил, что для себя ставит задачи побольше времени уделять спорту и концентрироваться на главных вещах.