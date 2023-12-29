Глеб Никитин назвал планы нижегородского правительства на 2024 год

Два крупных события, которые будет отмечать регион в наступающем году, — это 225-летие А. С. Пушкина и 550-летие Балахны. В связи с этим будут проведены сотни различных тематических культурных и развлекательных мероприятий, которые станут интересны не только жителям Нижегородской области, но и туристам. Особенно с учетом того, что 2024 год пройдет для региона в статусе культурной столицы.