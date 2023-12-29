Виталий Хоценко подарил бабушке из Москаленского района телефон

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 29 декабря посетил с рабочим визитом Москаленский район. Глава региона провёл традиционную встречу с местными жителями в доме культуры.
Среди вопросов, с которыми обращались сельчане к губернатору, был ремонт кровли в районном доме культуры, где и проходила встреча, приобретение палаток для военно-патриотического лагеря «Стимул», а также вопросы газификации, закупка оборудования для центра дополнительного образования и многие другие.
Встреча с губернатором длилась более двух часов. По её завершению Виталий Хоценко рассказал москаленцам, как можно держать с ним связь в соцсетях. Одна из посетительниц, пожилая женщина, в ответ на это сказала, что телефона у неё нет. Тогда губернатор пообещал бабушке, что телефон у неё появится. Своё обещание глава региона сдержал мгновенно. По поручению губернатора телефон бабушке в тот же день передал министр связи Денис Цуканов.