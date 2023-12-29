«Отдадим должное мэру и его команде»: известные новосибирцы высказались о работе Анатолия Локтя

Депутат горсовета и директор по развитию компании «Специализированный застройщик “КПД-Газстрой-Инвест” Кирилл Покровский отметил, что во время правления Анатолия Локтя даже с учетом инфляции значительно увеличился бюджет города и, по мнению парламентария это позитивный фактор работы градоначальника.
— У нас бюджет города структурирован так, что его основная часть, — это социальные расходы. Так что давайте отдадим должное мэру и его команде, что за эти годы было сделано очень многое в городе. Смотрите сколько построено именно социальных объектов за счет муниципального бюджета: детских садов, школ. Кроме того, мне посчастливилось на своем округе разрезать ленточку на открытии первой трамвайной линий, построенной в Новосибирске за десятилетия. Более 40 тысяч человек (жителей микрорайона «Чистая слобода») оценили это, поскольку им стало гораздо легче добираться до места жительства, — отметил Кирилл Покровский.
Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский решил воздержаться от оценок работы мэра, однако также упомянул достижения, уходящего в отставку градоначальника. Кроме того, известный новосибирский политик призвал задуматься о будущей стратегии развития города.
— Насколько я знаю, Анатолий Евгеньевич работал честно и отдавал все свои силы деятельности на посту мэра. Сейчас мне кажется важно, чтобы правильное понимание было у людей ответственных за жизнь и развитие нашего города. Нужно знать, как спланировать стратегию развития Новосибирска, сформировать и принять меры по повышению качества управления городским хозяйством, транспортом, жилищным строительством. В стратегии я бы основное внимание уделил реализации большого научного потенциала города. Ведь здесь большая концентрация креативно мыслящих, талантливых людей, которые все время подпитывают город своими идеями, проектами. Впереди большая работа, но Анатолия Евгеньевича нужно поблагодарить за тот немалый срок, который он отдал городу, и пожелать ему успехов на новой работе, — сказал в беседе с корреспондентом «Прецедента» Виктор Толоконский.
Депутат Государственной думы РФ Ренат Сулейманов напомнил о масштабных инфраструктурных проектах, реализованных в Новосибирске за время правления Анатолия Локтя, а также о демографической ситуации в столице Сибири, которая в последние 10 лет в основном улучшалась.
— Анатолий Евгеньевич почти 10 лет стоял во главе Новосибирска, третьего города страны. И при нем город в достаточно сложных условиях продолжал развиваться. Новосибирск был привлекательным для жизни. Население выросло на 112 тысяч человек, — это очень серьезный показатель по сравнению с демографической ситуацией, которая сложилась в стране. Город являлся одним из лидеров жилищного строительства — больше миллиона квадратных метров в год вводилось жилья. А всего было построено 12 миллионов (квадратных метров). То есть в полтора раза увеличился жилой фонд Новосибирска. Развивалась социальная сфера, в том числе, конечно, и благодаря федеральным программам. Но, тем, не менее, в Новосибирске было построено 50 детских садов и 26 новых школ. Таких темпов не было с советских времен. В городе появились новые зеленые зоны, Михайловская набережная была построена. Я считаю, что Анатолий Евгеньевич и его команда внесли большой вклад в развитие Новосибирска, — констатировал Ренат Сулейманов.
Депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев обратил внимание, что на его округе в Ленинском районе за последние 9 лет произошло множество улучшений, во многом благодаря деятельности мэра.
— Я полагаю, что Анатолий Локоть являлся одним из лучших мэров за всю историю Новосибирска. Я регулярно работал с муниципалитетом в рамках выполнения наказов избирателей как депутат законодательного собрания и знаю, о чем говорю. Хочу отметить профессиональные и управленческие качества нашего мэра. Во многом благодаря Анатолию Евгеньевичу удалось достичь больших показателей для улучшения качества жизни новосибирцев. Огромная заслуга Локтя: увеличение городского бюджета, улучшение дорожной сети, реконструкция Монумента Славы. Именно благодаря Анатолию Евгеньевичу, в Новосибирске строят и ремонтируют важные объекты, которые улучшают комфорт проживания горожан, — подчеркнул Роман Яковлев.
Напомним, что сегодня, 29 декабря Анатолий Локоть в своем telegram-канале впервые публично высказался об уходе в отставку с поста мэра Новосибирска. Градоначальник заявил, что переходит на другую работу.
Накануне губернатор НСО Андрей Травников сообщил, что мэр покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Далее СМИ сообщили, что Локоть может стать помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также была озвучена информация о процедуре конкурса по избранию нового главы города. Это произойдет в течение 60 дней после официального сложения полномочий прежнего градоначальника. Срок обозначил спикер горсовета Дмитрий Асанцев. По его словам, мэра депутаты изберут на сессии. Половина из отведенных 60 дней уйдет на подготовку и прием документов от кандидатов на пост мэра, а также назначение конкурсной комиссии.