«Отдадим должное мэру и его команде»: известные новосибирцы высказались о работе Анатолия Локтя

— Анатолий Евгеньевич почти 10 лет стоял во главе Новосибирска, третьего города страны. И при нем город в достаточно сложных условиях продолжал развиваться. Новосибирск был привлекательным для жизни. Население выросло на 112 тысяч человек, — это очень серьезный показатель по сравнению с демографической ситуацией, которая сложилась в стране. Город являлся одним из лидеров жилищного строительства — больше миллиона квадратных метров в год вводилось жилья. А всего было построено 12 миллионов (квадратных метров). То есть в полтора раза увеличился жилой фонд Новосибирска. Развивалась социальная сфера, в том числе, конечно, и благодаря федеральным программам. Но, тем, не менее, в Новосибирске было построено 50 детских садов и 26 новых школ. Таких темпов не было с советских времен. В городе появились новые зеленые зоны, Михайловская набережная была построена. Я считаю, что Анатолий Евгеньевич и его команда внесли большой вклад в развитие Новосибирска, — констатировал Ренат Сулейманов.