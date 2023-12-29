В будущем году «Газпром» заключит долгосрочный контракт на поставку газа в Узбекистан

Об этом глава «Газпрома» сообщил на совещании по подведению предварительных итогов года.
«Среднесрочные 15-летние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме», — сообщил Миллер.
Алексей Миллер рассказал об очередном рекорде сотрудничества Казахстана, Узбекистана и России: в минимально короткие сроки простаивающая газотранспортная система «Средняя Азия — Центр» была переведена на работу в реверсном режиме, и реализация второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в этом коридоре уже начата, а к 1 ноября 2025 года начнутся надежные, стабильные поставки в центральноазиатские республики по «пятнадцатилетним» контрактам.
Также глава «Газпрома» отметил декабрьский рост поставок газа в Узбекистан, когда в нашей стране резко похолодало.
«Мы обеспечили поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем наши суточные контрактные обязательства», — сказал Алексей Миллер.
Напомним, что глава «Газпрома» ранее заявлял о том, что газ в Узбекистан поставляется на максимуме от технически возможного объема прокачки по газопроводу «Средняя Азия — Центр».