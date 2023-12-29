В будущем году «Газпром» заключит долгосрочный контракт на поставку газа в Узбекистан

Алексей Миллер рассказал об очередном рекорде сотрудничества Казахстана, Узбекистана и России: в минимально короткие сроки простаивающая газотранспортная система «Средняя Азия — Центр» была переведена на работу в реверсном режиме, и реализация второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в этом коридоре уже начата, а к 1 ноября 2025 года начнутся надежные, стабильные поставки в центральноазиатские республики по «пятнадцатилетним» контрактам.