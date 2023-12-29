Михаил Мишустин просто очаровал нас: мама 10-летней девочки из Перми рассказала, как ее дочь участвовала в акции «Елка желаний»

— Мы очень переживали, как все пройдет, волновались, как себя вести и что сказать, но Михаил Владимирович просто очаровал нас! Он приятный и внимательный мужчина, очень располагает к себе: кроме гитары, которую на Новый год попросила дочка, он поздравил ее и с Днем рождения. А также подарил стерео-колонку и два микрофона. Не забыл он и про нашу маленькую трехлетнюю дочь Олю, которая осталась в Перми. После чаепития мы все вместе душевно спели песню под аккомпанемент Ирины. Звучание у подаренной гитары совсем другое: звук мелодичный, тактильные ощущения очень приятные, а сама гитара очень красивая и здоровская!