Михаил Мишустин просто очаровал нас: мама 10-летней девочки из Перми рассказала, как ее дочь участвовала в акции «Елка желаний»

— Для нашей семьи это путешествие в столицу стало самой настоящей сказкой под Новый год, — говорит пермячка Марина Волкова.
27 декабря вместе с 10-летней дочерью Ириной — девочка приняла участие в акции «Елка желаний» — семья Волковых прилетела в Москву. В столицу их пригласил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, именно он снял с елки шарик с желанием пермской четвероклассницы и приготовился исполнить ее мечту.
— Об акции «Елка желаний» еще в прошлом году нам рассказала бабушка, — объясняет мама девочки. — И Ирина решила поучаствовать. В первый же день акции — это было еще в ноябре — мы с дочкой заполнили анкету на сайте, а 13 декабря на телефоне раздался звонок с аппарата Правительства! Нам сказали, что желание Ирины будет выполнять премьер-министр Михаил Мишустин! Признаюсь честно, сначала мы не поверили в это, но когда зашли в интернет и увидели, что о нас написали все информационные каналы, в глазах появились слезы восторга! Ирина, которую переполняли эмоции, радостно бегала по комнате и кричала «ура»!
Ирина Волкова учится в пермской школе № 55, второй и третий класс она окончила на одни пятерки. Девочка занимается шахматами, ментальной арифметикой и ходит на кружок гитары, а в подарок на Новый год она попросила себе новую гитару.
— У дочки хороший ритм и музыкальный слух, а вот гитара у нас старая, инструмент нам достался еще от дедушки, — говорит пермячка.
Так совпало, что приглашение Волковых в Москву пришлось на первый большой юбилей Ирины. 27 декабря ей исполнялось 10 лет!
— Этот день рождения мы, наверное, запомним на всю жизнь! Нас встретили в аэропорту, привезли в «Президент-Отель» с шикарными номерами и видом на Москву реку. Потом рассказали о плане мероприятий и повезли на представление в Большой Московский цирк на Вернадского на программу братьев Запашных!
На следующий день Ирину с родителями пригласили на экскурсию по Дому Правительства, а затем привели в зал, где их встречал Михаил Мишустин. Премьер познакомился с гостями и пригласил их на чаепитие, а потом подарил подарки.
— Мы очень переживали, как все пройдет, волновались, как себя вести и что сказать, но Михаил Владимирович просто очаровал нас! Он приятный и внимательный мужчина, очень располагает к себе: кроме гитары, которую на Новый год попросила дочка, он поздравил ее и с Днем рождения. А также подарил стерео-колонку и два микрофона. Не забыл он и про нашу маленькую трехлетнюю дочь Олю, которая осталась в Перми. После чаепития мы все вместе душевно спели песню под аккомпанемент Ирины. Звучание у подаренной гитары совсем другое: звук мелодичный, тактильные ощущения очень приятные, а сама гитара очень красивая и здоровская!
После вручения подарков пермскую школьницу пригласили еще и на Кремлевскую елку.
— Конечно, мы под огромным впечатлением от главного новогоднего представления страны. Это настоящая сказка, шоу, феерия! Кстати, после представления нас пригласили за кулисы — сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Вечером 29 декабря Волковы возвращаются обратно в Пермь. Они говорят, что еще долго потом будут вспоминать это свое удивительное новогоднее приключение.