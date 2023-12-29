Лукашенко впервые оставил автограф шоколадом в магазине «Коммунарка»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения торгового центра «Першы нацыянальны гандлёвы дом» 29 декабря 2023 года впервые оставил автограф шоколадом в фирменном магазине «Коммунарка», информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко расписался шоколадом на плитке-картине из шоколада, где был нарисован Дворец Румянцевых-Паскевичей, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки, Буйничское поле. В телеграм-канале подчеркнули, что автограф шоколадом президент Беларуси оставил впервые.
Кроме того, Лукашенко показали сердце из мясной продукции, колбасы и ветчины, от витебского предприятия «Ганна».
«Валентинка мечты», — отметили в телеграм-канале.