Лукашенко впервые оставил автограф шоколадом в магазине «Коммунарка»

Лукашенко расписался шоколадом на плитке-картине из шоколада, где был нарисован Дворец Румянцевых-Паскевичей, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки, Буйничское поле. В телеграм-канале подчеркнули, что автограф шоколадом президент Беларуси оставил впервые.