Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Следователи рассказали, как найти пропавших на СВО родственников

Следователи из Челябинска помогают найти пропавших на СВО людей.

Родные участников специальной военной операции, которые не выходят на связь, все чаще стали обращаться в Следственный комитет. В поисках пропавших помогают следователи из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что делать, если родственник, находящийся в зоне СВО, перестал выходить на связь.

— Гражданам необходимо обратиться в территориальное следственное управление СКР. Подать заявление с указанием всех необходимых данным можно не только на личном приеме, но и дистанционно, — отметили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Чтобы подать заявление дистанционно, нужно зайти в интернет-приемную на сайте, в сообщество ведомство ВКонтакте или позвонить по номеру телефона: 8 (351)728−58−08.