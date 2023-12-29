Следователи рассказали, как найти пропавших на СВО родственников

Родные участников специальной военной операции, которые не выходят на связь, все чаще стали обращаться в Следственный комитет. В поисках пропавших помогают следователи из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
В ведомстве рассказали, что делать, если родственник, находящийся в зоне СВО, перестал выходить на связь.
— Гражданам необходимо обратиться в территориальное следственное управление СКР. Подать заявление с указанием всех необходимых данным можно не только на личном приеме, но и дистанционно, — отметили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
Чтобы подать заявление дистанционно, нужно зайти в интернет-приемную на сайте, в сообщество ведомство ВКонтакте или позвонить по номеру телефона: 8 (351)728−58−08.