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В Уфе назначен новый глава администрации Калининского района

Главой администрации Калининского района Уфы назначен Ахмедьянов Газизьян Галиянович. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Газизьян Ахмедьянов родился 15 марта 1980 года в селе Аскарово Бурзянского района РБ. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Государственное муниципальное управление».

Долгое время работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2023 гг. трудился первым заместителем главы администрации Ленинского района Уфы.

«Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое важное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», — отметил Ратмир Мавлиев.

Башинформ сообщал, что глава администрации Калининского района Уфы Михаил Замурагин подал в отставку.