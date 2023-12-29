В Уфе назначен новый глава администрации Калининского района

Газизьян Ахмедьянов родился 15 марта 1980 года в селе Аскарово Бурзянского района РБ. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Государственное муниципальное управление».
Долгое время работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2023 гг. трудился первым заместителем главы администрации Ленинского района Уфы.
«Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое важное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», — отметил Ратмир Мавлиев.
Башинформ сообщал, что глава администрации Калининского района Уфы Михаил Замурагин подал в отставку.