Прежде законопроект был принят в Законодательном собрании Петербурга в рамках третьего чтения. Депутаты готовили поправки, но приняты были далеко не все предложения. Закон о Генплане включает в себя пути развития Петербурга до 2040 года с прогнозом еще на десять лет.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что проект закона был принят в городском парламенте в целом 21 декабря.
Губернатор Петербурга подписал закон о Генплане
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». Документ появился на странице городского правительства.
Прежде законопроект был принят в Законодательном собрании Петербурга в рамках третьего чтения. Депутаты готовили поправки, но приняты были далеко не все предложения. Закон о Генплане включает в себя пути развития Петербурга до 2040 года с прогнозом еще на десять лет.