Губернатор Петербурга подписал закон о Генплане

Прежде законопроект был принят в Законодательном собрании Петербурга в рамках третьего чтения. Депутаты готовили поправки, но приняты были далеко не все предложения. Закон о Генплане включает в себя пути развития Петербурга до 2040 года с прогнозом еще на десять лет.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что проект закона был принят в городском парламенте в целом 21 декабря.

