СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС

До этого, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.