Замминистра энергетики Михадюк освобожден от должности

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк отправлен в отставку, это предусмотрено постановлением Совмина № 956 от 28 декабря.
Документ, публикация которого ожидается в ближайшее время, появился в национальном реестре правовых актов.
Михадюк стал заместителем министра энергетики Беларуси в 2005 году. В ведомстве он руководил работой Департамента по ядерной энергетике, курировал деятельность Белорусский АЭС, «Белэнерго», «Белтопгаз» и других предприятий, входящих в систему министерства.
Биография экс-замминистра
Бывшему заместителю министра 68 лет, имеет два высших образования. В 1977 году он окончил Белорусский политехнический институт (сейчас — БНТУ), а в 2009-м получил диплом Академии управления при президенте Беларуси.
Сразу после окончания политеха и по 2003 год работал в системе «Витебскэнерго» на разных должностях — инженер, мастер, а после начальник службы подстанций, главный инженер, директор Оршанского филиала электрических сетей.
С 2003 по 2005 годы трудился главным инженером РУП «Могилевэнерго», после чего был назначен замминистра энергетики Беларуси.
В 2010 году Михаилу Михадюку была объявлена благодарность президента Беларуси, также он имеет почетную грамоту правительства и два благодарственных поощрения премьер-министра.