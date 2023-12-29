Замминистра энергетики Михадюк освобожден от должности

Михадюк стал заместителем министра энергетики Беларуси в 2005 году. В ведомстве он руководил работой Департамента по ядерной энергетике, курировал деятельность Белорусский АЭС, «Белэнерго», «Белтопгаз» и других предприятий, входящих в систему министерства.