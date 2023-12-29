Воронежцам сообщили о завершении осеннего призыва

По информации Минобороны большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно- производственных подразделений, а также спортивных рот. За ходом призыва на военную службу была организована система контроля на всех уровнях.