Воронежцам сообщили о завершении осеннего призыва

В России завершился осенний призыв. В соответствии с указом президента для прохождения военной службы в Вооруженные силы и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек. Об этом объявило Министерство обороны РФ в пятницу, 29 декабря.
— Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора, — отметили в оборонном ведомстве.
По информации Минобороны большинство военнослужащих по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно- производственных подразделений, а также спортивных рот. За ходом призыва на военную службу была организована система контроля на всех уровнях.
— При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, — подчеркнули в Минобороны.
Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Норма призыва и отправки граждан в войска для Воронежской области составила более 1 тыс. человек. Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра повесток.
В ходе призывной кампании информация о направлении воронежцам повесток будет размещена в Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах, а также в личном кабинете военнообязанных на портале «Госуслуги».