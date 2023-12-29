Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках «Елки желаний»

«Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции “Елка желаний” и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции “Елка желаний” с просьбой получить заветный подарок — палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей», — рассказали в ведомстве.