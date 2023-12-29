Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», — сообщил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.
При этом он не дал никаких дополнительных конкретных объяснений и не представил доказательств своих слов.
При этом Кукула сказал, что пока оперирует еще не проверенными данными.
«С другой стороны, это лишь техника. Мы решили проверить на земле и направили на место группы, которые должны проверить маршрут полета ракеты», — уточнил он.
Глава Генштаба отметил, что минувшей ночью на территории Украины использовались ударные дроны, а также ракетные удары при помощи дальней авиации, в том числе запущенные из акватории Каспийского моря.
«Мы наблюдали большинство этих ракет, имели информацию о направлении полета, одна из этих ракет нарушила границу Польши, а позже вылетела. Мы еще подтверждаем и проверяем это на земле», — подчеркнул генерал.
Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние около 40 километров.
«Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта», — пояснил Клиш.
Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.
Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.
Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.
Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев непричастен к инциденту. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Такой же позиции придерживались и в НАТО.
В сентябре польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на «высоком политическом уровне украинского государства».
В российском Минобороны заявляли, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.