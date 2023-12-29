Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», — сообщил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.

При этом он не дал никаких дополнительных конкретных объяснений и не представил доказательств своих слов.

Позже начальник Генштаба стал утверждать, что российскую принадлежность ракеты якобы подтверждают системы объективного контроля, в частности, радиолокационные данные, полученные как польскими военными, так и их союзниками по НАТО. Но это «подтверждение» он также не предоставил.