Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.
«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», — сказал Клиш.
Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние приблизительно 40 километров.
«Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта», — пояснил Клиш.
Он заметил, что речь идет только об одной ракете, «нарушившей польское воздушное пространство». «Я четко хочу сказать: одна ракета», — подчеркнул генерал.