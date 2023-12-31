Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. Видео

29 декабря 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, записано ли уже новогоднее обращение Путина к россиянам. Представитель Кремля отметил, что главным в этом сообщении главы государства будет «Новый год». По словам Пескова на праздничные и выходные дни у президента «запланированы некоторые мероприятия», Кремль о них своевременно сообщит.