Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. Видео

29 декабря 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, записано ли уже новогоднее обращение Путина к россиянам. Представитель Кремля отметил, что главным в этом сообщении главы государства будет «Новый год». По словам Пескова на праздничные и выходные дни у президента «запланированы некоторые мероприятия», Кремль о них своевременно сообщит.
С наступлением 2023 года президент поздравил россиян в обращении, записанном в штабе Южного военного округа (расположен в Ростове-на-Дону), находясь в окружении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.