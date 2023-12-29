Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией

В свою очередь, в ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.