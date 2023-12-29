Совбез ООН проведет внеочередное заседание по Украине

В ночь на 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Они также рассказали о нескольких пострадавших и о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго заявило о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам.