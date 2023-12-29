МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ из-за инцидента с ракетой

Сегодня, 29 декабря, пресс-секретарь оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский сообщил, что страна привела в боевую готовность все военные силы в связи «неопознанным объектом», нарушившим воздушное пространство со стороны Украины. Позднее Веслав Кукула заявил о признаках того, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. По его словам, ракета находилась в воздушном пространстве страны на протяжении трех минут. Доказательств ее принадлежности России он не привел.