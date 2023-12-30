Байден назвал конфликт на Украине угрозой для НАТО

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации к полякам уже залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват российских ракет.