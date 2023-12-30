РФ отказалась давать пояснения по ракетному инциденту в Польше до получения доказательств

«Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные», — сказал Ордаш «РИА Новости» по итогам визита в МИД Польши.
Дипломат считает, что инцидент похож на произошедшее в ноябре 2022 года. Тогда на территории Польши упала ракета, погибли два человека. Изначально в произошедшем пытались обвинить Россию, но оказалось, что ракета была запущена с украинской территории.
Польская армия 29 декабря была приведена в боевую готовность в связи с «неопознанным объектом», нарушившим воздушное пространство со стороны Украины. Польский Генштаб заявлял о признаках того, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Снаряд находился в воздушном пространстве страны на протяжении трех минут. МИД Польши вызвал временного поверенного и вручил ему документ, в котором содержится требование объяснить произошедшее и «немедленно прекратить подобные действия».
Леонид Уварчев.