РФ отказалась давать пояснения по ракетному инциденту в Польше до получения доказательств

Польская армия 29 декабря была приведена в боевую готовность в связи с «неопознанным объектом», нарушившим воздушное пространство со стороны Украины. Польский Генштаб заявлял о признаках того, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Снаряд находился в воздушном пространстве страны на протяжении трех минут. МИД Польши вызвал временного поверенного и вручил ему документ, в котором содержится требование объяснить произошедшее и «немедленно прекратить подобные действия».