Посол России: реакция США на удары ВКС России говорит об эффективности СВО

Реакция американских властей на удары ВКС России по военным объектам на Украине говорит об эффективности специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского посольства в США.
По данным Минобороны России, подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.