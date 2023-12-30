Посол России: реакция США на удары ВКС России говорит об эффективности СВО

Реакция американских властей на удары ВКС России по военным объектам на Украине говорит об эффективности специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.