Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

«Подразделения артиллерийской разведки группировки войск “Запад” на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону», — сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ.
«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей», — уточнили в МО РФ.