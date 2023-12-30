Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

«Подразделения артиллерийской разведки группировки войск “Запад” на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону», — сообщили в Минобороны РФ.