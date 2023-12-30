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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Подразделения артиллерийской разведки группировки войск “Запад” на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону», — сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ.

«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей», — уточнили в МО РФ.