Глава МИД Аргентины объяснила идеологией отказ от вступления в БРИКС

На тот момент экономический советник Милея Диана Мондино говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна. Милей ранее также выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — указывал политик.