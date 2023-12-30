В ФРГ заявили, что Россия даже лампочки использует в военных целях

После начала конфликта на Украине западные страны ввели беспрецедентное число санкций против России, которые затронули как промышленный сектор, так и импорт зарубежной техники и чипов. Несмотря на это, по оценке Росстата, объем промышленного производства в России в 2022 году вырос на 0,6%, а за январь—ноябрь 2023 года — на 3,6%. S&P ранее сообщила о рекордном за 7 лет росте российской промышленности.