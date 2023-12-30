ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Египтянам интересен Хорезмский регион и его история, сообщает ИА «Дунё».
Об этом и многом другом говорили на встрече в египетской Гизе, посвященной турпотенциалу Узбекистана.
Как отмечалось, в Египте хорошо известен Сайфуддин Кутуз, племянник Джалалуддина Мангуберди, который разбил монгольское войско и спас египетский народ от захватчиков.
О хорезмском тигре Кутузе в Египте были сняты художественные и документальные фильмы. В этом контексте особое внимание собравшихся привлек выбор Хивы столицей исламского мира в 2024 году.
В ходе мероприятия отметили также изменения в сфере туризма, представили информацию о льготах, предлагаемых для субъектов туристической сферы с 1 января.
«Участники высоко оценили меры, предпринимаемые правительством для поддержки туроператоров, в том числе по частичному возмещению затраченных средств на организацию чартерных рейсов из зарубежных стран в международные аэропорты Самарканда, Бухары и Ургенча», — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие депутаты египетского парламента, представители научно-исследовательских центров и местных туристических компаний.
По его итогам представители ряда туристических компаний заявили, что разработают специальные программы, направленные на привлечение туристов в Узбекистан.