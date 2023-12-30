Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева

«Благодарю моего коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что связи между нашими регионами будут и дальше расширяться и развиваться… Желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и новых достижений!».