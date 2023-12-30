Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева

По мнению главы Крыма, Михаил Развожаев — «опытный и дальновидный управленец, настоящий патриот», благодаря чему в Севастополе под его руководством «успешно реализуются важные проекты» в самых разных сферах и крепнут связи с новыми регионами России.
«В это непростое время губернатор и его команда эффективно решают сложные и масштабные задачи, связанные с развитием города, с обеспечением безопасности севастопольцев, помогают нашим воинам и жителям вернувшихся в Россию территорий», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также высказал уверенность, что сотрудничество между Крымом и Севастополем продолжит расширяться.
«Благодарю моего коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что связи между нашими регионами будут и дальше расширяться и развиваться… Желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и новых достижений!».