Решено: Где Молдова будет хранить огромные запасы закупленного за границей газа

К 1 ноября каждого года в газовых хранилищах стран, входящих в Энергетическое сообщество, и государств Евросоюза, должен быть накоплен запас природного газа в объёме не менее 15% от среднегодового потребления за 5 лет. Членами Энергетического сообщества, кроме стран ЕС, являются ещё 9 государств, в том числе Молдова и Украина, где наша страна держит основные запасы природного газа.