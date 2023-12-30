Решено: Где Молдова будет хранить огромные запасы закупленного за границей газа

Создание запаса природного газа в размере 15% от среднегодового потребления в зарубежных газохранилищах предусматривает Закон о природном газе, принятый накануне парламентом.
К 1 ноября каждого года в газовых хранилищах стран, входящих в Энергетическое сообщество, и государств Евросоюза, должен быть накоплен запас природного газа в объёме не менее 15% от среднегодового потребления за 5 лет. Членами Энергетического сообщества, кроме стран ЕС, являются ещё 9 государств, в том числе Молдова и Украина, где наша страна держит основные запасы природного газа.
Предполагается закупать газ в летний период, когда цены ниже.
Закон начнёт действовать с 2024 года, пишет mybusiness.md.