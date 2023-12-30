США одобрили продажу снарядов Израилю

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около 147,5 миллиона долларов. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.