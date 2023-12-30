Губернатор Красноярского края уволил руководителя регионального Стройнадзора

Соответствующий документ подписал губернатор края Михаил Котюков, его можно найти на официальном портале правительства в разделе «Кадровые решения». Причины, которые в нем указаны, это окончание срока действия срочного служебного контракта. Эту должность Евгений Скрипальщиков занял в октябре 2018 года. Судя по всему, решение было обоюдным. Кто заменит ушедшего чиновника на его посту, пока неизвестно.