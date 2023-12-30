Куйвашев раскрыл свой рецепт счастливого Нового года

Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.