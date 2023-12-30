Воронежский губернатор призвал усилить контроль за управляющими компаниями

За прошедшую неделю в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области поступило более 2799 обращений от жителей — в два раза больше обычного. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
В основном воронежцы жаловались на скопление снега и мусора. Так, в ведомство поступило 1000 обращений по теме неудовлетворительной уборки снега и наледи, 500 — о несвоевременном вывозе мусора регоператором. За прошлую неделю вывезли почти 14 тысяч тонн мусора (в прошлом году за тот же период — 8,5 тысячи тонн).
«Необходимо усилить контроль УК, увеличить число выездных проверок. Если нарушения обнаружат, на виновных лиц составят административные протоколы», — добавил Александр Гусев.