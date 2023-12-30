Следовал в сторону Крыма: Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

Напомним, 26 декабря в районе Феодосии произошла вражеская атака. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена. Он добавил, что детонация прекратилась, а пожар удалось локализовать. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать в сеть фото и видео. Позднее он сообщил, что все авторы такого контента установлены. Крючков добавил, что за подобные публикации возможно уголовное наказание.