Следовал в сторону Крыма: Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

В субботу, 30 декабря, в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, который следовав в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Инцидент произошел около 10 утра. В северо-западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер ВМС Украины. Это судно следовало в сторону Крыма. Российские военнослужащие приняли необходимые меры.
— Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, — отметили в Минобороны.
Как сообщалось ранее, в трех километрах от Севастопольской бухты российские военнослужащие отразили попытку атаки надводного беспилотника. Цель удалось уничтожить в открытом море с вертолетов. В Севастополе были слышны громкие звуки.
Напомним, 26 декабря в районе Феодосии произошла вражеская атака. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена. Он добавил, что детонация прекратилась, а пожар удалось локализовать. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать в сеть фото и видео. Позднее он сообщил, что все авторы такого контента установлены. Крючков добавил, что за подобные публикации возможно уголовное наказание.