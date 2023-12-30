Минниханов: Уходящий 2023 год был непростым, но мы крепко стоим на ногах

«Семья — это фундамент любого общества и именно поэтому в Татарстане очень бережно относятся к семейным ценностям, к тем традициям, которые сложились исторически на нашей земле. Мы с особым вниманием подходим к вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепления традиционных духовно-нравственных норм. Благодаря уважительному отношению друг к другу представители разных национальностей и вероисповеданий проживают в дружбе и согласии, а Татарстан отличает высокий уровень сплоченности общества и гражданского единства», — сказал Минниханов.