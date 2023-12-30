Путин не стал поздравлять с Новым годом западных лидеров, включая Байдена

Кроме того, в списке вновь не значится ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня бывших глав государств и правительств, которых Путин традиционно поздравляет, в 2022 году исчезла экс-канцлер Германии Ангела Меркель — в этом году ее вновь нет.