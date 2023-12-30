Для крымчан внесены изменения в назначение единого пособия

— Самозанятое лицо должно продекларировать доход в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц, — говорит он. — Со следующего года, согласно постановлению Совмина Крыма, МРОТ будет составлять 19242 рубля. Кроме этого, для определения дохода были исключены некоторые виды доходов семьи: это выплаты, которые выдаются при получении награды «Мать-героиня». Еще ряд изменений вступит в силу с 1 июня 2024 года.