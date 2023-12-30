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Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Первая партия подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ прибыла в предвыборный штаб действующего главы государства, волонтеры доставили документы из Московской области, сообщили РИА Новости в штабе.
Источник: © РИА Новости

Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Путин Владимир