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Путин поздравил Лукашенко с наступающими праздниками

Беларусь и Россия, уверен российский лидер, в течение года успешно справлялись со всеми вызовами на мировой арене.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил зарубежных президентов с наступающими праздниками — Рождеством и Новым годом. Отдельное внимание было уделено президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что в минувшем году обе страны плечом к плечу преодолевали серьезные испытания, противодействовали враждебной политике Запада и отстаивали свои законные интересы на международной арене.

Вместе, как отметил российский лидер, Беларуси и РФ удалось эффективно укрепить институты Союзного государства, создать хорошие заделы для дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции двух стран.

Путин Владимир
Лукашенко Александр