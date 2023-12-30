Путин поздравил Лукашенко с наступающими праздниками

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил зарубежных президентов с наступающими праздниками — Рождеством и Новым годом. Отдельное внимание было уделено президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин подчеркнул, что в минувшем году обе страны плечом к плечу преодолевали серьезные испытания, противодействовали враждебной политике Запада и отстаивали свои законные интересы на международной арене.
Вместе, как отметил российский лидер, Беларуси и РФ удалось эффективно укрепить институты Союзного государства, создать хорошие заделы для дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции двух стран.