Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро

КИШИНЕВ, 30 дек — РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
«Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты — ред.)», — заявил Раду Мариан.
По его словам, эти средства положены Молдавии как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы.
«В 2027 году у нас может быть еще больше средств, но это слишком далеко. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше», — добавил Мариан.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.