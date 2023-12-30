Назначен исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Самарской области

На текущей неделе стало известно, что Марат Галиханов написал заявление об увольнении с поста руководителя Следственного упралвения СКР по Самарской области. В ноябре руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки, поводом для которой стало большое число жалоб от самарцев Александру Бастрыкину.



Жалобы в основном касались преступности среди мигрантов в регионе. Проверка всех направлений деятельности самарского ведомства проводилась 7—17 ноября комиссией из 40 сотрудников центрального аппарата Следственного комитета. Комиссия обратила внимание на большое число отказного материала при расследовании коррупционных и экономических преступлений.



Сабрина Самедова.