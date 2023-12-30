На текущей неделе стало известно, что Марат Галиханов написал заявление об увольнении с поста руководителя Следственного упралвения СКР по Самарской области. В ноябре руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки, поводом для которой стало большое число жалоб от самарцев Александру Бастрыкину.
Жалобы в основном касались преступности среди мигрантов в регионе. Проверка всех направлений деятельности самарского ведомства проводилась
Сабрина Самедова.
Назначен исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Самарской области
К исполнению обязанностей руководителя Следственного управления Следственного комитета России приступил замглавы СУ СКР по Челябинской области полковник юстиции Алексей Колбасин, сообщили в самарском ведомстве.
На текущей неделе стало известно, что Марат Галиханов написал заявление об увольнении с поста руководителя Следственного упралвения СКР по Самарской области. В ноябре руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки, поводом для которой стало большое число жалоб от самарцев Александру Бастрыкину.