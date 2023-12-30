Бочаров напомнил волгоградским чиновникам о дежурствах в январские праздники

Перед новогодними каникулами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал чиновников на оперативное совещание и напомнил им о дежурствах круглые сутки в праздники. Главной темой стало обеспечение комплексной безопасности и бесперебойной работы всех систем, предприятий и ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сфер, сообщили в администрации региона.