Бочаров напомнил волгоградским чиновникам о дежурствах в январские праздники

Перед новогодними каникулами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал чиновников на оперативное совещание и напомнил им о дежурствах круглые сутки в праздники. Главной темой стало обеспечение комплексной безопасности и бесперебойной работы всех систем, предприятий и ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сфер, сообщили в администрации региона.
— На территории Волгоградской области действует режим повышенной готовности, — напомнил подчиненным Андрей Бочаров. Не забывать о бдительности просят и всех волгоградцев.
Детские праздники в новогодние дни пройдут во всех муниципалитетах региона. Погода не радует. Так что в особом режиме будут работать все больницы, экстренные службы, чиновники органов местного самоуправления. Координировать их по графику будут заместители губернатора.
После губернатор поздравил волгоградцев с наступающим Новым годом и Рождеством:
— Мы встречаем Новый 2024 год с надеждой на лучшее и верой в нашу Победу. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра и благополучия.