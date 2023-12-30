Путин поздравил Токаева с Новым годом

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Путин отметил, что уходящий год был весьма плодотворным для российско-казахстанских отношений: динамично рос взаимный товарооборот, успешно реализовывались совместные проекты в различных областях.
«В уходящем году отмечалось десятилетие подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который последовательно реализуется, обеспечивая прочную юридическую основу для многопланового сотрудничества двух государств», — говорится в сообщении Кремля.
Недавно лидеры двух стран встречались в Петербурге и обсуждали сотрудничество в газовой сфере.