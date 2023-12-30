Путин поздравил Токаева с Новым годом

«В уходящем году отмечалось десятилетие подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который последовательно реализуется, обеспечивая прочную юридическую основу для многопланового сотрудничества двух государств», — говорится в сообщении Кремля.