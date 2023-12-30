Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

В субботу днем центр Белгорода подвергся атаке со стороны ВСУ. По последним данным, погибли 10 человек, включая ребенка, пострадали 45, из которых 4 — дети. После массированного удара по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступила информация о 10 случаях возгораний, все пожары ликвидировали.