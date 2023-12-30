МИД РФ заявил, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу

Дипломат обратила внимание на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне и Россия их примет». «Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить», — написала Захарова.