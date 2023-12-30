ООН назвала удар Киева по Белгороду нарушением гуманитарного права

Как заявили позднее в МИД России, в Совбезе ООН пройдет разбирательство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов при атаке на Белгород. В ведомстве назвали произошедшее циничным и кровавым преступлением. Там подчеркнули, что все исполнители и организаторы этого обстрела понесут наказание. МИД также призвал правительства других стран и профильные международные структуры осудить действия Киева и дистанцироваться от правящего на Украине режима. В ведомстве добавили, что молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из “цивилизованных демократий” будет сродни пособничеству их кровавым деяниям».