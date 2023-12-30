ООН назвала удар Киева по Белгороду нарушением гуманитарного права

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — отметили там.
В офисе представителя генсека добавили, что подобные действия «следует осудить».
Ранее сегодня зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за удара ВСУ по центру Белгорода. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву.
Как заявили позднее в МИД России, в Совбезе ООН пройдет разбирательство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов при атаке на Белгород. В ведомстве назвали произошедшее циничным и кровавым преступлением. Там подчеркнули, что все исполнители и организаторы этого обстрела понесут наказание. МИД также призвал правительства других стран и профильные международные структуры осудить действия Киева и дистанцироваться от правящего на Украине режима. В ведомстве добавили, что молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из “цивилизованных демократий” будет сродни пособничеству их кровавым деяниям».
Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.
В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.