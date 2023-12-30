Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию России на такие же ответные действия. В ведомстве пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, но подчеркнули, что ВС РФ «работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре» и продолжат «действовать так и дальше».