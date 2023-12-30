Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших», — написал он на своей странице в ВК.
По мнению Медведева, в Киеве есть те, кто надеется, что подобные удары ВСУ спровоцируют Россию на зеркальный ответ.
«Вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев», — заметил политик. Но подчеркнул: «Мы — не они».
Тем не менее, боевая работа Вооруженных Сил России будет продолжена, сказал Медведев, и у тех, кто отдавал преступные приказы, «земля будет гореть под ногами».
«С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют», — уточнил замглавы Совбеза РФ.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию России на такие же ответные действия. В ведомстве пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, но подчеркнули, что ВС РФ «работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре» и продолжат «действовать так и дальше».
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них — трое детей, 108 человек пострадали.