РФ на заседании СБ ООН обвинила США и Британию в организации атаки на Белгород

Постпред обратил внимание, что Чехия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН, Россия требовала этого, так как для ударов по Белгороду в том числе использовались РСЗО Vampire чешского производства. «Хотим, чтобы граждане Чехии, как впрочем и других западных государств… понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастно их правительство», — сказал господин Небензя.