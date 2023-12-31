РФ на заседании СБ ООН обвинила США и Британию в организации атаки на Белгород

«Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского Союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружением», — сказал Небензя. Трансляция заседания велась на сайте ООН.
Постпред обратил внимание, что Чехия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН, Россия требовала этого, так как для ударов по Белгороду в том числе использовались РСЗО Vampire чешского производства. «Хотим, чтобы граждане Чехии, как впрочем и других западных государств… понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастно их правительство», — сказал господин Небензя.
Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Центральный аппарат СКР возбудил дело по факту обстрела по ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). Больше 20 человек погибли, больше 110 — пострадали.
Леонид Уварчев