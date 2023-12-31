Постпред РФ: мы будем исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

Дипломат заявил, что одной из задач военной операции России является «ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО». «Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно», — добавил он.