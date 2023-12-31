Постпред РФ: мы будем исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

«Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять», — сказал господин Небензя. Трансляция заседания велась на сайте ООН.
Дипломат заявил, что одной из задач военной операции России является «ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО». «Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно», — добавил он.
Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Больше 20 человек погибли, 110 пострадали. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Центральный аппарат СКР возбудил дело по факту обстрела по ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Леонид Уварчев