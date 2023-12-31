Зеленский получил военный план и заявил о времени глобальных решений

Зеленский на итоговой пресс-конференции не стал комментировать критику в отношении главкома, но сказал, что ждет от него решительных действий и «конкретных вещей на поле боя». Министр обороны Рустем Умеров на фоне сообщений в СМИ о конфликте Зеленского с Залужным отмечал, что вопрос об отставках в командовании Вооруженных сил Украины не обсуждается. Об этом же говорили и в офисе главы государства.